Энтони Эдвардс спародировал мешавшего ему болельщика, прокричав в ответ после точного штрафного
Каждый раз, когда игроки сборной США выходили на линию штрафного броска в матче с Грецией, тишину Mall of Asia Arena нарушал крик болельщика, походивший на блеяние козла.
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс решил ответить фанату тем же.
В очередной раз подойдя к линии за 3:46 до конца третьей четверти Эдвардс, реализовав бросок, проблеял в ответ. Зрители рассмеялись.
Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным
А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023
Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала
1 комментарий