Энтони Эдвардс спародировал мешавшего ему болельщика, прокричав в ответ после точного штрафного

Теги сборная Греции сборная США болельщики Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Каждый раз, когда игроки сборной США выходили на линию штрафного броска в матче с Грецией, тишину Mall of Asia Arena нарушал крик болельщика, походивший на блеяние козла.

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс решил ответить фанату тем же.

В очередной раз подойдя к линии за 3:46 до конца третьей четверти Эдвардс, реализовав бросок, проблеял в ответ. Зрители рассмеялись.

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1 комментарий

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Skeleton64
У этого парня есть харизма, он не боится быть смешным.
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