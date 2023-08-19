«Орландо» подпишет MVP G-лиги-2022 Тревелина Куина

Теги переходы Орландо НБА Тревелин Куин Баскетбол

«Орландо» договорился о подписании 1-летнего контракта с самым ценным игроком G-лиги 2022 года Тревелином Куином (26 лет, 198 см).

В позапрошлом сезоне Куин выступал в основном за фарм-команду «Хьюстона». Он был признан MVP регулярного чемпионата, а позже и финальной серии Лиги развития. Также защитник сыграл 10 матчей за «Хьюстон», набирая в среднем 4,3 очка и 1,6 подбора.

В минувшем сезоне Тревелин провел 7 матчей за «Индиану», набирая 3,0 очка и 2,4 подбора.

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Максим Максимов
Королева Пробежки
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