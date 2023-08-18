ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/2 финала. Финляндия – Испания, Италия против Франции
Сегодня в турецком Измире пройдут матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.
Финляндия сыграет с Испанией, Италия встретится с Францией.
Девушки (U16)
1/2 финала
Финляндия – Испания
18 августа. 19:00
Италия – Франция
18 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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