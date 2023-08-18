ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/2 финала. Финляндия – Испания, Италия против Франции

Теги результаты кадетская сборная Франции жен кадетская сборная Италии жен кадетская сборная Испании жен кадетская сборная Финляндии жен кадетский ЧЕ-2023 жен Баскетбол

Сегодня в турецком Измире пройдут матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

Финляндия сыграет с Испанией, Италия встретится с Францией.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

1/2 финала

Финляндия – Испания

18 августа. 19:00

Италия – Франция

18 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий