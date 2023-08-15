ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/8 финала. Латвия против Сербии, Италия сыграет с Грецией и другие матчи
Сегодня в турецком Измире состоятся матчи плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.
В 1/8 финала Латвия встретится с Сербией, Италия сыграет с Грецией.
Девушки (U16)
1/8 финала
Франция – Португалия
15 августа. 14:00
Испания – Израиль
15 августа. 14:00
Венгрия – Чехия
15 августа. 16:30
Словения – Польша
15 августа. 16:30
Финляндия – Турция
15 августа. 19:00
Латвия – Сербия
15 августа. 19:00
Хорватия – Бельгия
15 августа. 21:30
Италия – Греция
15 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
Комментарии