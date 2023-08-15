ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/8 финала. Латвия против Сербии, Италия сыграет с Грецией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире состоятся матчи плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

В 1/8 финала Латвия встретится с Сербией, Италия сыграет с Грецией.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

1/8 финала

Франция – Португалия

15 августа. 14:00

Испания – Израиль

15 августа. 14:00

Венгрия – Чехия

15 августа. 16:30

Словения – Польша

15 августа. 16:30

Финляндия – Турция

15 августа. 19:00

Латвия – Сербия

15 августа. 19:00

Хорватия – Бельгия

15 августа. 21:30

Италия – Греция

15 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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