ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/4 финала. Венгрия – Испания, Сербия против Италии и другие матчи
Сегодня в турецком Измире продолжатся матчи плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.
В 1/4 финала Венгрия встретится с Испанией, Сербия сыграет против Италии.
Девушки (U16)
1/4 финала
Венгрия – Испания
16 августа. 14:00
ФРАНЦИЯ – Польша
16 августа. 16:30
Финляндия – Хорватия
16 августа. 19:00
Сербия – Италия
16 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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