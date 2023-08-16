ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/4 финала. Венгрия – Испания, Сербия против Италии и другие матчи

Сегодня в турецком Измире продолжатся матчи плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

В 1/4 финала Венгрия встретится с Испанией, Сербия сыграет против Италии.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

1/4 финала

Венгрия – Испания

16 августа. 14:00

ФРАНЦИЯ – Польша

16 августа. 16:30

Финляндия – Хорватия

16 августа. 19:00

Сербия – Италия

16 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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