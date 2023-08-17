«Сразу очков шесть-восемь набрал». Сергей Моня рассказал, как его «возил» Ричард Хэмилтон

Теги Антон Понкрашов Сергей Моня Детройт Ричард Хэмилтон НБА Баскетбол

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и чемпион Европы-2007 Сергей Моня на подкасте Антона Понкрашова рассказал, как его «жестко возил» знаменитый защитник «Детройта» Ричард Хэмилтон.

«Особенно запомнился Ричард Хэмилтон. Кто-то у нас был травмирован, и мне дали побольше времени против «Детройта». Те сразу поняли, что я слабое звено. Меня поставили его держать, а он забегает, как Фридзон, а у них еще и на заслонах Рашил Уоллес и Бен Уоллес.

Ясен пень, он через меня сразу очков шесть или восемь набрал. Тренер мне сразу: «Sit down please», – рассказал Моня.

Моня был выбран под 23-м номером драфта 2004 года и провел в НБА один сезон, сыграв 26 матчей за «Портленд» и «Сакраменто».

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3 комментария

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razval
«РИП» мог накидывать столько через любого…эталонный АЗ работающий от передачи!
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ID89
Тренер мне сразу: «Who’s absent today?»
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0
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maryat
Хэмилтон, Принс, Билабс, Уолессы, тот Детройт был очень хороший
+1
0
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