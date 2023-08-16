Сергей Моня стал гостем подкаста Антона Понкрашова

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне и чемпион Европы 2007 года стал гостем 6-го выпуска подкаста .

40-летний форвард рассказал о детстве в Саратове, выступлении за «Портленд» против звезд НБА, 11 сезонах за «Химки» и решении завершить карьеру.

В конце подкаста Понкрашов объявил о розыгрыше мяча с автографами обоих игроков.

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное