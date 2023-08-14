Владимир Гомельский о будущем баскетбола: «Время на атаку сократят до 18, а потом и 15 секунд. Замены будут по ходу игры»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением о том, как должен измениться баскетбол в обозримом будущем.
«Размышляя о будущем моего любимого вида спорта, я всегда начинаю с правил игры. Мне кажется, что ближайшие изменения уже назрели. Будет сокращено время на атаку с 24 секунд до 18, а потом и 15 секунд. Будут разрешены замены по ходу игры, то есть без остановки времени. Для этого у судейского столика должна быть создана специальная зона для замен. Надеюсь, что и размеры площадки будут немного увеличены. Таким образом будет увеличена скорость атак и результативность.
Очень рассчитываю на то, что, в конце концов, правила игры будут унифицированы. ФИБА, НБА, NCAA будут проводить соревнования по единым правилам. А вот какие будут изменения, влияющие на восприятие болельщиков с трибун и у экранов, я не могу сформулировать. Но ведь спортивное соревнование проводится в первую очередь именно для зрителей. Значит необходимо думать и о них», – написал Гомельский.
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В ФИБА - это другой разговор.
Замены происходят во время остановок игры, сами замены не тормозят игру. Тормозят игру нарушения правил, тайм-ауты, судейские просмотры.
Сокращать время на атаку - будет бей беги. И нарушений скорее всего прибавится. Смотрибельность упадет до нуля.
Скорее уж грязное время введут, как в футболе, чтобы ограничить время трансляции.
Данная мера позволит увеличить радиацию игроков на площадке,
Особенно это актуально в юношестком баскетболе
Играть должны 12 игроков а не 7-8