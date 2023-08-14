Владимир Гомельский о будущем баскетбола: «Время на атаку сократят до 18, а потом и 15 секунд. Замены будут по ходу игры»

Теги Turkish Airlines EuroLeague ФИБА НБА NCAA Владимир Гомельский Единая лига ВТБ чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением о том, как должен измениться баскетбол в обозримом будущем.

«Размышляя о будущем моего любимого вида спорта, я всегда начинаю с правил игры. Мне кажется, что ближайшие изменения уже назрели. Будет сокращено время на атаку с 24 секунд до 18, а потом и 15 секунд. Будут разрешены замены по ходу игры, то есть без остановки времени. Для этого у судейского столика должна быть создана специальная зона для замен. Надеюсь, что и размеры площадки будут немного увеличены. Таким образом будет увеличена скорость атак и результативность.

Очень рассчитываю на то, что, в конце концов, правила игры будут унифицированы. ФИБА, НБА, NCAA будут проводить соревнования по единым правилам. А вот какие будут изменения, влияющие на восприятие болельщиков с трибун и у экранов, я не могу сформулировать. Но ведь спортивное соревнование проводится в первую очередь именно для зрителей. Значит необходимо думать и о них», – написал Гомельский.

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15 комментариев

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BT
Какие основания для введения таких изменений? В НБА проблем с результативностью нет, вводить изменения просто так довольно странно. Темп игры и так настолько высок, что атлеты не выдерживают, отсюда рост травматичности.
В ФИБА - это другой разговор.
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Nekrasof
Ответ Sasha Swoosh
Про замены прикольная мысль, но уменьшение времени на атаку уничтожит комбинационную игру.
В России вообще нет никакого баскетбола, хоть по-быстрее будут ходить по площадке
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Sasha Swoosh
Про замены прикольная мысль, но уменьшение времени на атаку уничтожит комбинационную игру.
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ID89
Прикольные фантазии. Еще кроссовки будут на пружинах вангую
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Light Yagami
Не знаю, сократят ли время на атаку, но длительность матчей точно будут урезать. Ты просто не удержишь зумера у экрана на 3 часа, а остальная аудитория будет отмирать по-тихоньку.
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rembrandao
Тогда баскетбол окончательно скатится в бездумное пуляние с любой дистанции.
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ivavas
Очень странные мысли!
Замены происходят во время остановок игры, сами замены не тормозят игру. Тормозят игру нарушения правил, тайм-ауты, судейские просмотры.
Сокращать время на атаку - будет бей беги. И нарушений скорее всего прибавится. Смотрибельность упадет до нуля.
Скорее уж грязное время введут, как в футболе, чтобы ограничить время трансляции.
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A. V.
Я про это лет десять назад ещё в дипломной работе писал
Данная мера позволит увеличить радиацию игроков на площадке,
Особенно это актуально в юношестком баскетболе
Играть должны 12 игроков а не 7-8
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Sasha Swoosh
Ответ Nekrasof
В России вообще нет никакого баскетбола, хоть по-быстрее будут ходить по площадке
Он вроде говорит про весь баскетбол, а не только российский.
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A. V.
Ответ Sasha Swoosh
Про замены прикольная мысль, но уменьшение времени на атаку уничтожит комбинационную игру.
Для комбинации достаточно десяти секунд
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слесарь Гавриленко
Ответ BT
Какие основания для введения таких изменений? В НБА проблем с результативностью нет, вводить изменения просто так довольно странно. Темп игры и так настолько высок, что атлеты не выдерживают, отсюда рост травматичности. В ФИБА - это другой разговор.
Видимо 250 очков на двоих мало, надо 400
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d8d1d4
Ответ Light Yagami
Не знаю, сократят ли время на атаку, но длительность матчей точно будут урезать. Ты просто не удержишь зумера у экрана на 3 часа, а остальная аудитория будет отмирать по-тихоньку.
длительность матча дают рекламные таймауты , которые уже длиннее чем сама игра. есть таймауты - есть деньги, ноунеймам можно выдавать 300м в год. нет таймаутов - нет рекламы и денег. не знаю что за атака за 15 секунд будет , это как? вывел мяч из-за лицевой 1-2 паса бросок? тогда это будет не игра, где надо сделать 2-3 хотя бы пика , а просто конкурс трехочковых. 2 паса бросок. подбор в таких атаках не нужен. пик-н-рол некогда разыгрывать. это будет баскет 3х3, но он уже есть и почему-то все смотрят НБА, а не Биг3.
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