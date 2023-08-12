Экс-капитан молодежной «Црвены Звезды» Иван Корович умер от рака

Теги происшествия Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига ФМП Баскетбол

Иван Корович, бывший капитан молодежной команды «Црвены Звезд», скончался в возрасте 26 лет после долгой борьбы с раком.

Корович был одним из самых талантливых черногорских баскетболистов, но ему пришлось прекратить карьеру из-за опухоли на ноге, которую в итоге пришлось ампутировать в 2020 году.

Он так и не попал в основной состав «Звезды», но был капитаном юношеской команды. Перспективный атакующий защитник позже защищал цвета ФМП.

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