Гордон Херберт продолжит тренировать сборную Германии до 2025 года
Федерация баскетбола Германии продлила контракт с главным тренером мужской национальной команды Гордоном Хербертом до 2025 года.
Херберт руководит немецкой сборной с 2021 года.
Год назад на Евробаскете-2022 Германия преподнесла сюрприз, завоевав бронзовые награды.
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