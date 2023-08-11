Гордон Херберт продолжит тренировать сборную Германии до 2025 года

Федерация баскетбола Германии продлила контракт с главным тренером мужской национальной команды Гордоном Хербертом до 2025 года.

Херберт руководит немецкой сборной с 2021 года.

Год назад на Евробаскете-2022 Германия преподнесла сюрприз, завоевав бронзовые награды.

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