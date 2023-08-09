«Промитеас» пополнился Линосом Хрисикопулосом

Теги переходы чемпионат Греции Линос Хрисикопулос Лига чемпионов Промитеас Баскетбол

Тяжелый форвард Линос Хрисикопулос (30 лет, 208 см) стал игроком «Промитеаса».

Стороны заключили контракт на сезон-23/24.

В минувшем сезоне Хрисикопулос играл за «Колоссос», набирая 5,6 очка и 3,5 подбора в среднем за игру в матчах чемпионата Греции.

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