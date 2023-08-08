«Монако» и «Црвена Звезда» проявляют интерес к Кори Хиггинсу

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«Монако» и «Црвена Звезда» заинтересованы в приобретении бывшего атакующего защитника «Барселоны» Кори Хиггинса (34 года, 196 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Отмечается, что американец находится в хорошей физической форме и хочет вернуться в Евролигу.

«Барса» расторгла контракт с Хиггинсом из-за финансовых трудностей. Соглашение с игроком было рассчитано до 2024 года.

Хиггинс выступал за «Барселону» с 2019 года. В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 8,7 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

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1 комментарий

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Значит Монако, тот же берег и море, что и Барселона...
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