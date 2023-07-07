Юре Здовц возглавит «Бурсаспор»

Член Зала славы ФИБА Юре Здовц станет новым главным тренером турецкого « ».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последней командой словенского специалиста стал «Жальгирис» (2021-2022). В апреле 2022 года стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

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