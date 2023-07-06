«Наконец я дома». Джош Ричардсон признался, что не продавал недвижимость в Майами после обмена в 2019 году

Атакующий защитник (29 лет, 196 см) в следующем сезоне будет выступать за « ».

Ричардсон заключил соглашение с командой на два года.

«Хит» выбрали баскетболиста под 40-м пиком на драфте-2015.

В 2019 году он перешел в «Филадельфию» в рамках обмена Джимми Батлера.

На пресс-конференции Ричардсон признался, что принял тогда решение не продавать недвижимость: «Наконец я дома».

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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