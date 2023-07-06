«Наконец я дома». Джош Ричардсон признался, что не продавал недвижимость в Майами после обмена в 2019 году
Атакующий защитник Джош Ричардсон (29 лет, 196 см) в следующем сезоне будет выступать за «Майами».
Ричардсон заключил соглашение с командой на два года.
«Хит» выбрали баскетболиста под 40-м пиком на драфте-2015.
В 2019 году он перешел в «Филадельфию» в рамках обмена Джимми Батлера.
На пресс-конференции Ричардсон признался, что принял тогда решение не продавать недвижимость: «Наконец я дома».
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