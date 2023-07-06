«Наконец я дома». Джош Ричардсон признался, что не продавал недвижимость в Майами после обмена в 2019 году

Теги Майами НБА Джош Ричардсон Баскетбол

Атакующий защитник Джош Ричардсон (29 лет, 196 см) в следующем сезоне будет выступать за «Майами».

Ричардсон заключил соглашение с командой на два года.

«Хит» выбрали баскетболиста под 40-м пиком на драфте-2015.

В 2019 году он перешел в «Филадельфию» в рамках обмена Джимми Батлера.

На пресс-конференции Ричардсон признался, что принял тогда решение не продавать недвижимость: «Наконец я дома».

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Challenger13
Ответ Stranfio
Он был хорош в Майами и вот он вернулся.
В Майами незадрафтованые ноунеймы хороши. А здесь аж 40 пик драфта. Конечно, у него не было шансов не быть хорошим игроком в Хит.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Он был хорош в Майами и вот он вернулся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ричард Пэйпен
Блин, я аж прослезился;) Давай, Джош, покажи ДНК Хит с ходу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий