Летняя лига в Сакраменто. «Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио»

Сегодня в Сакраменто состоятся три матча Летней лиги НБА California Classic.

«Шарлотт» сыграет с « », «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио», «Сакраменто» встретится с «Майами».

НБА

лига

Сакраменто

– Голден Стэйт

6 июля. 1.00

– Сан-Антонио

6 июля. 3.00

Сакраменто –

6 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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