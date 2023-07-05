Летняя лига в Сакраменто. «Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио»

Теги результаты Шарлотт Голден Стэйт Лейкерс Майами Сакраменто Сан-Антонио Летняя лига НБА Баскетбол

Сегодня в Сакраменто состоятся три матча Летней лиги НБА California Classic.

«Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио», «Сакраменто» встретится с «Майами».

НБА

Летняя лига

Сакраменто

Шарлотт – Голден Стэйт

6 июля. 1.00

Лейкерс – Сан-Антонио

6 июля. 3.00

Сакраменто – Майами

6 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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