Летняя лига в Сакраменто. «Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио»
Сегодня в Сакраменто состоятся три матча Летней лиги НБА California Classic.
«Шарлотт» сыграет с «Голден Стэйт», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио», «Сакраменто» встретится с «Майами».
НБА
Летняя лига
Сакраменто
Шарлотт – Голден Стэйт
6 июля. 1.00
Лейкерс – Сан-Антонио
6 июля. 3.00
Сакраменто – Майами
6 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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