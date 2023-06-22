Кирилл Будин продолжит карьеру в «Университете-Югра» («Перехват»)

Теги переходы Университет-Югра Единая лига ВТБ Парма-Пари Кирилл Будин Баскетбол

Разыгрывающий «Пармы» Кирилл Будин (21 год, 181 см) перейдет в «Университет-Югра».

Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

Соглашение рассчитано на 1 год.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Будин принял участие в 11 матчах, проводя в среднем 2,9 минуты на паркете.

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