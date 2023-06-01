«Виртус» значительно сократит бюджет на следующий сезон

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Баскетбол

Итальянский «Виртус» в следующем сезоне планирует сократить бюджет примерно на 6 миллионов евро.

Ожидается, что бюджет «Виртуса», который планирует играть в Евролиге, составит 24-25 миллионов евро, из которых 16 миллионов пойдут на зарплаты игроков.

Согласно уставу Евролиги, заработная плата игроков должна составлять не более 65 процентов от общего бюджета клуба. При этом один акционер может внести не более 50 процентов бюджета организации.

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