«Виртус» значительно сократит бюджет на следующий сезон

Итальянский « » в следующем сезоне планирует сократить бюджет примерно на 6 миллионов евро.

Ожидается, что бюджет «Виртуса», который планирует играть в , составит 24-25 миллионов евро, из которых 16 миллионов пойдут на зарплаты игроков.

Согласно уставу Евролиги, заработная плата игроков должна составлять не более 65 процентов от общего бюджета клуба. При этом один акционер может внести не более 50 процентов бюджета организации.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги