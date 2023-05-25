Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» в гостях у ПАОКа
В четверг, 25 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» в гостях сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 25 мая, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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