Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» в гостях у ПАОКа

В четверг, 25 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции « » в гостях сыграет с .

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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