Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» в гостях у ПАОКа

Теги результаты Олимпиакос ПАОК чемпионат Греции Баскетбол

В четверг, 25 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» в гостях сыграет с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

ПАОК – Олимпиакос
Дата проведения
25 мая, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий