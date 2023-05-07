Чемпионат Франции. 25+10+4 от Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Бурк», «Виллербан» разобрался с «Лиможем»

В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись два матча.

25 очков, 10 подборов и 4 передачи Виктора Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Бурк», «Виллербан» разобрался с «Лиможем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 26-6, – 21-10, – 21-11, Дижон – 20-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-14, – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, – 13-19, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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