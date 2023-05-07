Чемпионат Франции. 25+10+4 от Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Бурк», «Виллербан» разобрался с «Лиможем»

Теги результаты чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Лимож Бурк Баскетбол

В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись два матча.

25 очков, 10 подборов и 4 передачи Виктора Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Бурк», «Виллербан» разобрался с «Лиможем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

LDLC АСВЕЛ – Лимож 103:86 (32:24, 28:16, 21:15, 22:31)
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Бост (21), Фалль (17 + 8 подборов), Каюди (16), Лайти (9), Мэтьюз (5) – старт; Де Коло (10), Дьо (6), Обасоан (6), Тайус (5), Нуа (4), Понc (4), Ризашер (0).
Лимож
Кизлинк (17), Джонс (10 + 7 передач), Ланг (10), Родригес (7), Сидибе (0) – старт; Юголен (21), Грэйвс (13), Войчеховски (3), Nkombou (3), Дессенье (2), Йегет (0).

Метрополитан – Бурк 93:82 (26:18, 24:15, 26:29, 17:20)
Дата проведения
7 мая, 20.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Метрополитан
Вембаньяма (25 + 10 подборов + 5 потерь), Томас (15), Конате (14), Кулибали (10 + 7 подборов), Джонс (7 + 12 передач) – старт; О-Ю-Фат (11), Траоре (7), Си (4), Кумба (0), Ба (0).
Бурк
Палмер (17 + 5 перехватов), Жюльен (7 + 8 передач), Пело (7), Брима (6), Массенет (2) – старт; Williams (19), Кокила (11), Бените (6 + 6 передач), Курби (4), Шассанг (3).

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 21-10, Виллербан – 21-11,  Дижон – 20-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-19, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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