Чемпионат Франции. 25+10+4 от Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Бурк», «Виллербан» разобрался с «Лиможем»
В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись два матча.
25 очков, 10 подборов и 4 передачи Виктора Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Бурк», «Виллербан» разобрался с «Лиможем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Бост (21), Фалль (17 + 8 подборов), Каюди (16), Лайти (9), Мэтьюз (5) – старт; Де Коло (10), Дьо (6), Обасоан (6), Тайус (5), Нуа (4), Понc (4), Ризашер (0).
- Дата проведения
- 7 мая, 20.00, «АккорХотелс Арена»
- Метрополитан
- Вембаньяма (25 + 10 подборов + 5 потерь), Томас (15), Конате (14), Кулибали (10 + 7 подборов), Джонс (7 + 12 передач) – старт; О-Ю-Фат (11), Траоре (7), Си (4), Кумба (0), Ба (0).
Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 21-10, Виллербан – 21-11, Дижон – 20-12, Бурк – 19-13, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-19, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент
Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших
Комментарии