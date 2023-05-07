Чемпионат Франции. «Страсбур» разгромил «Нантер», «По-Ортез» проиграл «Нанси»

В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Страсбур» разгромил «Нантер», «По-Ортез» проиграл «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 20-10, Виллербан – 20-11, Дижон – 20-12, Бурк – 19-12, Шоле – 17-14, – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-18, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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