Чемпионат Франции. «Страсбур» разгромил «Нантер», «По-Ортез» проиграл «Нанси»

Теги результаты Ле-Ман По-Ортез Нанси Страсбур чемпионат Франции Нантер Ле-Портель Баскетбол

В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Страсбур» разгромил «Нантер», «По-Ортез» проиграл «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Страсбур – Нантер 90:62 (22:21, 22:13, 23:20, 23:8)
Дата проведения
6 мая, 21.00, «Rhénus Sport»
Онлайн матча
Страсбур
Лэнсдаун (15), Кин (12), Кавальер (12 + 9 подборов), Масса (11 + 10 подборов), Куруц (6) – старт; Удано (12), Петрюс (9), Лакомб (7 + 7 передач), Митчелл (6), Илвовский (0), Петерка (0).
Нантер
Халилович (12 + 9 подборов + 6 потерь), Биббинс (10), Браун (7), Дюссолье (4), Хорнсби (1) – старт; Сен (15), Фишер (6), Пино (3), Дукуре (2), Калемба (2), Ванвейн (0).

По-Ортез – Нанси 73:83 (19:17, 23:21, 7:18, 24:27)
Дата проведения
6 мая, 21.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча
По-Ортез
Стоктон (13 + 6 передач), Каммингс (10), Уильямс (6), Шарвен (3), Оньянг (0) – старт; Чикоко (13 + 5 потерь), Сане (12), Сим (9), Айяи (7), Пуарье (0).
Нанси
Скотт (24 + 7 подборов), Уокер (17 + 6 передач), Гомбо (12 + 9 подборов), Мэйсон (9), Лабанка (3) – старт; Букишу (12), Нваму (4), Грэнтем (2), Умуну (0).

Ле-Ман – Ле-Портель 99:73 (28:25, 21:20, 23:13, 27:15)
Дата проведения
6 мая, 21.00, «Antarès»
Онлайн матча
Ле-Ман
Тарпи (17 + 8 подборов), Каджами-Кин (12 + 8 передач), Ндойе (12 + 9 передач), Макгрифф (12), Карлтон (9 + 7 подборов) – старт; Морган (26), Тинкл (5), Гомис (3), Шери (3), Гуду-Синья (0), Нарас (0), ван ден Бемт (0).
Ле-Портель
Нзеквеси (14), Майкселл (13), Аллен (9), Ифи (6), Манжен (5 + 8 передач) – старт; Абуо (11 + 7 подборов), Демаис-Баллу (10), З.Николич (5), Гранворка (0), Касиама (0).

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 20-10, Виллербан – 20-11,  Дижон – 20-12, Бурк – 19-12, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-18, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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