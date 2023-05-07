Чемпионат Франции. «Страсбур» разгромил «Нантер», «По-Ортез» проиграл «Нанси»
В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Страсбур» разгромил «Нантер», «По-Ортез» проиграл «Нанси».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 мая, 21.00, «Rhénus Sport»
- Страсбур
- Лэнсдаун (15), Кин (12), Кавальер (12 + 9 подборов), Масса (11 + 10 подборов), Куруц (6) – старт; Удано (12), Петрюс (9), Лакомб (7 + 7 передач), Митчелл (6), Илвовский (0), Петерка (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 21.00, «Palais des Sports»
- По-Ортез
- Стоктон (13 + 6 передач), Каммингс (10), Уильямс (6), Шарвен (3), Оньянг (0) – старт; Чикоко (13 + 5 потерь), Сане (12), Сим (9), Айяи (7), Пуарье (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 21.00, «Antarès»
- Ле-Ман
- Тарпи (17 + 8 подборов), Каджами-Кин (12 + 8 передач), Ндойе (12 + 9 передач), Макгрифф (12), Карлтон (9 + 7 подборов) – старт; Морган (26), Тинкл (5), Гомис (3), Шери (3), Гуду-Синья (0), Нарас (0), ван ден Бемт (0).
Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 20-10, Виллербан – 20-11, Дижон – 20-12, Бурк – 19-12, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 17-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Страсбур – 15-17, Париж – 15-17, Роанн – 14-18, Нантер – 14-18, Лимож – 13-18, Ле-Портель – 13-19, Блуа – 13-19, Нанси – 12-20, По-Ортез – 11-21, Фос Прованс – 10-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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