Сергей Кущенко: «Щербенев, Мартюк и Емченко стали ключевыми игроками «Локо» в победной серии с ЦСКА»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Андрей Мартюк Владислав Емченко Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил важную роль молодых российских игроков в «Локомотиве-Кубань», который пробился в решающую серию турнира, преодолев сопротивление ЦСКА в 1/2 финала.

«Уникальная серия, в целом обе уникальные – в обоих полуфиналах все решается в семи матчах.

Это проект «Локо», который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату. Сегодня они выиграли самую важную для них встречу. Щербенев, Мартюк, Емченко стали ключевыми игроками в победной серии с ЦСКА», – сказал Кущенко.

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2 комментария

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Михаил Бородовский
Сергей Валентинович, забыли Квитковских. Он очень полезно сыграл.
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as7-sasha
Ответ Михаил Бородовский
Сергей Валентинович, забыли Квитковских. Он очень полезно сыграл.
Квитковских не является продуктом академии "Локо", он только летом из "Автодора" пришел. Думаю, Кущенко в этом разрезе высказался.
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