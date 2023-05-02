Сергей Кущенко: «Щербенев, Мартюк и Емченко стали ключевыми игроками «Локо» в победной серии с ЦСКА»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил важную роль молодых российских игроков в «Локомотиве-Кубань», который пробился в решающую серию турнира, преодолев сопротивление ЦСКА в 1/2 финала.
«Уникальная серия, в целом обе уникальные – в обоих полуфиналах все решается в семи матчах.
Это проект «Локо», который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату. Сегодня они выиграли самую важную для них встречу. Щербенев, Мартюк, Емченко стали ключевыми игроками в победной серии с ЦСКА», – сказал Кущенко.
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