Хавьер Паскуаль: «Ключевой фактор – это набрать на одно очко больше, чем соперники»

Главный тренер « » рассказал, что в гостевых матчах с (3-3) у команды были проблемы с концентрацией.

– Что является более веским фактором для победы в седьмом матче – домашняя площадка УНИКСа или более длинная скамейка «Зенита»?

– Ключевой фактор – это набрать на одно очко больше, чем соперники.

УНИКС – отличная команда с отличным тренером, отличными игроками. Нам точно не будет просто, все будет важно – и игра в защите, и игра в нападении. У нас в Казани были проблемы с тем, что мы чуть-чуть теряли нить игры, и после этого мы просто исчезали. Этого не должно происходить, мы должны всегда-всегда быть сфокусированными. Иногда мы просто играем с провалами, но так делать нельзя.

– В прошлогоднем финале вы ценой своего удаления встряхнули игру, и ваш помощник привел «Зенит» к победе. Не хотите повторить это же в Казани?

– Да я, возможно, вообще не поеду (смеется). Потому что мой ассистент выиграл нам уже два матча. Может быть, мне лучше остаться здесь, а он пусть побеждает.

Мы постараемся сделать все возможное для победы: не терять концентрацию, подготовить игроков – все как всегда. И постараемся победить, что тут еще сказать.

– В обеих полуфинальных сериях будет седьмой матч. Как считаете, это скажется на качестве игры в финале?

– Я не знаю, если честно. Но я буду думать об этом после седьмого матча, потому что сейчас я направляю всю энергию на седьмой матч. Но каждый седьмой матч – это хорошо для турнира, для лиги ВТБ, для российского баскетбола, потому что это означает, что до самого конца ничего не понятно. Так что это отлично для болельщиков.

Что касается нас, то я не знаю, мы ведь потеряли двух игроков. Это никогда не может сказаться хорошо. Но я уверен, что если мы будем играть в финале, то там нам будет чуть приятнее, чем в серии за третье место. Так что лучше давайте постараемся победить.

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