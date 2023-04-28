Десмонд Бэйн о серии с «Лейкерс»: «У нас будет седьмой матч»
Игрок «Мемфиса» Десмонд Бэйн пообещал, что команда перенесет вопрос о победителе серии с «Лейкерс» (2-3) на домашний седьмой матч.
«У нас будет седьмой матч, который мы проведем перед лучшими в мире болельщиками», – заявил Бэйн.
Десмонд набирает в серии с «озерниками» 25,2 очка, 6,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе.
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