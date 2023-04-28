Десмонд Бэйн о серии с «Лейкерс»: «У нас будет седьмой матч»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Десмонд Бэйн Баскетбол

Игрок «Мемфиса» Десмонд Бэйн пообещал, что команда перенесет вопрос о победителе серии с «Лейкерс» (2-3) на домашний седьмой матч.

«У нас будет седьмой матч, который мы проведем перед лучшими в мире болельщиками», – заявил Бэйн.

Десмонд набирает в серии с «озерниками» 25,2 очка, 6,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе.

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17 комментариев

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armageddon123456
Ответ Tihonon
Зря он это сказал.
Ну а он конечно же должен был сказать "Не ребят, с ЛА сразу на рыбалку"? Настрой правильный у мужика. Мне, как болельщику Лейкерс 7-й матч конечно же нафиг не уперся, но я понимаю, что ничего удивительного в том, что Лейкерс могут завтра проиграть и все решится в Мемфисе, не будет. Все-таки Мемфис это не "Калев", а 2 команда Запада
+13
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Tihonon
Зря он это сказал.
+13
-2
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Антон Антнов
И седьмой, и восьмой, и девятый. А теперь пора спать. И не забудь своего плюшевого мишку в кроватку.
+12
-2
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Ivan85
"языком молоть не мешки ворочить" - д брукс
+3
-1
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софочка
Ответ armageddon123456
Ну а он конечно же должен был сказать "Не ребят, с ЛА сразу на рыбалку"? Настрой правильный у мужика. Мне, как болельщику Лейкерс 7-й матч конечно же нафиг не уперся, но я понимаю, что ничего удивительного в том, что Лейкерс могут завтра проиграть и все решится в Мемфисе, не будет. Все-таки Мемфис это не "Калев", а 2 команда Запада
Почему сразу из крайности в крайность? Можно же было сказать что-то нейтральное в духе "мы будем бороться до конца и приложим все усилия", а не сразу гарантировать какой-то результат
+3
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Xell
Ну и по традиции медведи летом ловят рыбу и рыбачат))
+3
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Доктор Гонза
Настрой правильный. Но подтвердить слова делом будет непросто, т.к. завтра для Лейкерс фактически 7 матч и они обязаны выдать максимум. Если дома серию не закроют, то в Мемфисе будет не просто тяжело, а архитяжело. Леброн, конечно, провел седьмых матчей больше чем все игроки мишек вместе взятые, но по нему видно как непросто даются игры после покорения вечного рекорда и травмы.
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Додик Аксель
Будет это у мишек славная охота или любительская рыбалка завтра рано утром по Москве мы увидим.
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scorp19
Надо медведям матч жизни выдавать, а 7 игра дома будет полегче. 70% что заберут.
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Goddemic
Ответ artman
Началось. Риал гэнсты сказали свое слово. А после поражения в Элей сразу пистолетами будете трясти?
Бэйн неплох в этой серии, выглядит посолиднее Брукса (всегда удивлялся, почему Брукса не называют Бриксом с его 3 из 15). Но в ЛА мишки ещё не побеждали, это вызов.
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beregost
Ответ Goddemic
Бэйн неплох в этой серии, выглядит посолиднее Брукса (всегда удивлялся, почему Брукса не называют Бриксом с его 3 из 15). Но в ЛА мишки ещё не побеждали, это вызов.
Бейн — лучший игрок этой команды, имхо. Если уж кому и говорить про 7й матч, так это ему) без его тридцатки только и останется, что пара хайлайтов от Джа, кирпичный завод им. Брукса и на рыбалку с чистой совестью
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Райли Карри
Ответ софочка
Почему сразу из крайности в крайность? Можно же было сказать что-то нейтральное в духе "мы будем бороться до конца и приложим все усилия", а не сразу гарантировать какой-то результат
Его Джа заставил так сказать угрожая пистолетом
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Tihonon
Ответ софочка
Почему сразу из крайности в крайность? Можно же было сказать что-то нейтральное в духе "мы будем бороться до конца и приложим все усилия", а не сразу гарантировать какой-то результат
Я об этом же. Нужно молча пережевывать всех
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