Игрок « » пообещал, что команда перенесет вопрос о победителе серии с « » (2-3) на домашний седьмой матч.

«У нас будет седьмой матч, который мы проведем перед лучшими в мире болельщиками», – заявил Бэйн.

Десмонд набирает в серии с «озерниками» 25,2 очка, 6,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона