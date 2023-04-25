Кевин Дюрэнт: «Хочу выиграть титул для города, для партнеров по команде, для клуба»

Форвард « » откровенно признался, что для него будет значить третий чемпионский титул.

«Я хочу играть до тех пор, пока не смогу больше играть. Чемпионский титул – это невероятно, но что он будет значить лично для меня?

Я хочу выиграть титул для города, для партнеров по команде, для клуба. Он принесет мне больше славы, больше внимания, перстень? Это не ради меня. Вот как я отношусь к чемпионству», – сказал Дюрэнт.

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