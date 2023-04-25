Кевин Дюрэнт: «Хочу выиграть титул для города, для партнеров по команде, для клуба»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт откровенно признался, что для него будет значить третий чемпионский титул.
«Я хочу играть до тех пор, пока не смогу больше играть. Чемпионский титул – это невероятно, но что он будет значить лично для меня?
Я хочу выиграть титул для города, для партнеров по команде, для клуба. Он принесет мне больше славы, больше внимания, перстень? Это не ради меня. Вот как я отношусь к чемпионству», – сказал Дюрэнт.
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