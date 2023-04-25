Кевин Дюрэнт: «Хочу выиграть титул для города, для партнеров по команде, для клуба»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт откровенно признался, что для него будет значить третий чемпионский титул.

«Я хочу играть до тех пор, пока не смогу больше играть. Чемпионский титул – это невероятно, но что он будет значить лично для меня?

Я хочу выиграть титул для города, для партнеров по команде, для клуба. Он принесет мне больше славы, больше внимания, перстень? Это не ради меня. Вот как я отношусь к чемпионству», – сказал Дюрэнт.

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4 комментария

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Abdulla
Кевин Дюрэнт: «С детства за Финикс!»
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artcity
До чемпионства ещё как до Луны
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bengalsckyzh
Кевин трёхкратный олимпийский чемпион...
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Костя Кот
для CP3
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