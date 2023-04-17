Команды Эрика Бледсоу и Антонио Блэйкни отстранены от участия в плей-офф КБА за договорные матчи

Теги Чикаго Яо Мин НБА Эрик Бледсоу Шанхай Шаркс Антонио Блэйкни Баскетбол

Китайская Баскетбольная Ассоциация опубликовала итоги внутреннего расследования, по результатам которого «Шанхай Шаркс» и «Цзянсу Дрэгонс» были отстранены от участия в плей-офф за договорные матчи.

Команды обвинили в «отсутствии старания» во время второго и третьего матча серии плей-офф. Обе организации оштрафовали на 725 000 долларов. Главный тренер и генеральный менеджер «Шаркс» получили запрет на получение должности в КБА на 5 лет и 3 года соответственно. Тренер и генменеджер «Дрэгонс» наоборот – 3 года и 5 лет.

Сообщается, что «Цзянсу» совершили 5 потерь подряд в последние две минуты решающей встречи, пропустили рывок 10-0, проиграли матч и упустили победу в серии.

Примечательно, что в составе «Шанхая» играет бывший игрок НБА Эрик Бледсоу, набирающий в среднем 17,6 очка и 6,1 передачи. Он был дисквалифицирован и участия в инциденте не принимал.

Главной звездой «Дрэгонс» является бывший защитник «Чикаго» Антонио Блэйкни, который в 40 матчах сезона отмечается в среднем показателями в 32,1 очка, 7,4 подбора и 4,8 передачи.

Президент КБА, легенда НБА Яо Мин прокомментировал ситуацию: «Репутация – это то, на чем основываются все: каждая команда, лига и ассоциация. Мы должны извлечь из этого глубокий урок и изменить некоторые вещи в будущем, чтобы показать ценность того, за что нам пришлось заплатить».

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4 комментария

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Misson
Сурово, но справедливо. Будет уроком всем желающим поиграть в подковерные игры.
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