Данило Николич: «Будем стараться дать бой ЦСКА»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Данило Николич Баскетбол

Форвард «Автодора» Данило Николич рассказал о состоянии команды перед стартовой встречей четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Мы достигли своей цели, вышли в плей-офф, чего очень хотели. Сейчас у нас великолепная атмосфера в команде.

Во встрече с ЦСКА, одной из сильнейших команд, мы, конечно же, будем стараться дать им бой. Знаем, что это совсем непросто, но мы будем готовы к матчу.

Сделаем все, что в наших силах, чтобы противостоять сопернику», – заявил Николич.

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