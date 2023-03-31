Данило Николич: «Будем стараться дать бой ЦСКА»
Форвард «Автодора» Данило Николич рассказал о состоянии команды перед стартовой встречей четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
«Мы достигли своей цели, вышли в плей-офф, чего очень хотели. Сейчас у нас великолепная атмосфера в команде.
Во встрече с ЦСКА, одной из сильнейших команд, мы, конечно же, будем стараться дать им бой. Знаем, что это совсем непросто, но мы будем готовы к матчу.
Сделаем все, что в наших силах, чтобы противостоять сопернику», – заявил Николич.
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