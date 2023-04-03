Энтони Эдвардс после поражения от «Портленда»: «Это просто говорит об уровне уважения к баскетболу»
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поделился эмоциями после поражения от «Портленда» (105:107), игравшего без представителей стартовой пятерки.
«Наша вина. Парни, которые играли сегодня, – все на нас. Мы не были готовы к игре, как вы видите. Это просто говорит об уровне уважения к баскетболу. Вы должны относиться к каждой встрече одинаково, и это то, чего нам не хватает.
Думаю, нам просто нужно осознать что не так, собраться вместе и выиграть эти три последние игры. Нам нужно добиться победы в них. Я думаю, это самое важное», – приводит слова Эдвардса журналист Дэн Мур.
«Миннесота» идет 9-й на Западе с результатом 39-40.
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