Энтони Эдвардс после поражения от «Портленда»: «Это просто говорит об уровне уважения к баскетболу»

Теги Миннесота Портленд НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поделился эмоциями после поражения от «Портленда» (105:107), игравшего без представителей стартовой пятерки.

«Наша вина. Парни, которые играли сегодня, – все на нас. Мы не были готовы к игре, как вы видите. Это просто говорит об уровне уважения к баскетболу. Вы должны относиться к каждой встрече одинаково, и это то, чего нам не хватает.

Думаю, нам просто нужно осознать что не так, собраться вместе и выиграть эти три последние игры. Нам нужно добиться победы в них. Я думаю, это самое важное», – приводит слова Эдвардса журналист Дэн Мур.

«Миннесота» идет 9-й на Западе с результатом 39-40.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Это подкол в сторону Таунса? 25 минут и 3 броска за игру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий