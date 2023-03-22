«Хьюстон» подпишет Ди Джей Огастина до конца сезона

« » подпишет свободного агента (35 лет, 180 см). Контракт с опытным разыгрывающим рассчитан до конца сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока.

Огастин пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он сыграл 21 встречу за «Лейкерс», набирая в среднем 5,3 очка, 1,3 подбора и 1,6 передачи.

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