«Хьюстон» подпишет Ди Джей Огастина до конца сезона

Теги переходы Хьюстон НБА Ди Джей Огастин Баскетбол

«Хьюстон» подпишет свободного агента Ди Джей Огастина (35 лет, 180 см). Контракт с опытным разыгрывающим рассчитан до конца сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока.

Огастин пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он сыграл 21 встречу за «Лейкерс», набирая в среднем 5,3 очка, 1,3 подбора и 1,6 передачи.

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1 комментарий

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banderos
Почему не Стив Френсис?
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