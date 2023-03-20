Ксавьер Кукс – о дебюте в НБА: «Мне понадобилось 27 лет, чтобы попасть сюда»

MVP чемпионата Австралии форвард Ксавьер Кукс, ранее пополнивший ряды « », поделился первыми эмоциями после дебюта в НБА.

«Я сыграл в Большом финале, а на следующее утро сел в самолет. Во время полета все время чувствовал себя зажатым.

В НБЛ я приобрел уверенность и веру в себя. Я уже участвовал в Летней лиге после окончания колледжа и не был готов к НБА.

Это невероятно. Попасть сюда было мечтой всей жизни. Мне понадобилось 27 лет, чтобы попасть сюда. Сколько прошло после окончания колледжа – пять лет? Моя мечта немного отлична от всех остальных», – сказал Кукс.

Кукс стал пятым игроком, который переходит из НБЛ в НБА за последние пять лет. Руководство его команды «Сидней Кингс» – в лице бывших игроков НБА Эндрю Богута и Люка Лонгли – ранее поставило перед тренерским штабом цель раскрывать баскетболистов так, чтобы их замечали в американской лиге.

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