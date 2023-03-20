Ксавьер Кукс – о дебюте в НБА: «Мне понадобилось 27 лет, чтобы попасть сюда»

Теги Эндрю Богут НБА Вашингтон Сидней Ксавьер Кукс Баскетбол

MVP чемпионата Австралии форвард Ксавьер Кукс, ранее пополнивший ряды «Вашингтона», поделился первыми эмоциями после дебюта в НБА.

«Я сыграл в Большом финале, а на следующее утро сел в самолет. Во время полета все время чувствовал себя зажатым.

В НБЛ я приобрел уверенность и веру в себя. Я уже участвовал в Летней лиге после окончания колледжа и не был готов к НБА.

Это невероятно. Попасть сюда было мечтой всей жизни. Мне понадобилось 27 лет, чтобы попасть сюда. Сколько прошло после окончания колледжа – пять лет? Моя мечта немного отлична от всех остальных», – сказал Кукс.

Кукс стал пятым игроком, который переходит из НБЛ в НБА за последние пять лет. Руководство его команды «Сидней Кингс» – в лице бывших игроков НБА Эндрю Богута и Люка Лонгли – ранее поставило перед тренерским штабом цель раскрывать баскетболистов так, чтобы их замечали в американской лиге.

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