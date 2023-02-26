Черногория отобралась на чемпионат мира-2023

Сборная Черногории квалифицировалась на чемпионат мира-2023 по итогам третьего отборочного раунда.

Перед заключительным туром Черногория имела одинаковый результат со сборной Боснии и Герцеговины – 6-5. Черногория обыграла Чехию (88:70), а Босния и Герцеговина уступила Венгрии (77:87).

Таким образом, черногорцы выиграли борьбу за третье место в группе K, которое дает право поехать на ЧМ.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»