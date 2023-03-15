« » во вторник обновили клубный рекорд по точным 3-очковым за первую половину матча.

За первые 24 минуты встречи с «Пеликанс» (123:108) калифорнийцы общими усилиями реализовали 15 попыток из-за дуги.

На счету 7 дальних попаданий в первой половине.

Всего за матч «озерники» реализовали 18 из 39 3-очковых (46,2%).

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