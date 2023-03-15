«Лейкерс» обновили клубный рекорд, реализовав в первой половине матча с «Пеликанс» 15 3-очковых

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА видео Малик Бизли Баскетбол

«Лейкерс» во вторник обновили клубный рекорд по точным 3-очковым за первую половину матча.

За первые 24 минуты встречи с «Пеликанс» (123:108) калифорнийцы общими усилиями реализовали 15 попыток из-за дуги.

На счету Малика Бизли 7 дальних попаданий в первой половине. 

Всего за матч «озерники» реализовали 18 из 39 3-очковых (46,2%).

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
А тем временем Леброн уже тренируется в зале - пока отрабатывал броски.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Ответ Артур Хайбрахманов
Правда Бизли через матч попадает. В прошлом или позапрошлом матче у него 0/7.
Ну у ЛАЛ теперь есть ДиЛо который сам снайперит дай Боже. У него сегодня так себе было. Это я к чему - впервые за 2 года у ЛАЛ натурально хватает приличных снайперов - и если не пошло у одного - накидает другой. Что в принципе и происходит после дедлайна. Даже Хатимура накидывает под 40%, а ещё Ривз есть... Вообщем тьфу тьфу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Хайбрахманов
Правда Бизли через матч попадает. В прошлом или позапрошлом матче у него 0/7.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dens76
После перерыва - всего 3 🧐
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Starkom
И только одна с ведения! Всё остальное после передач. Красота!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Пошло)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Пелинка гений. Только надо снайперов в начале сезона доставать, а не перед дэдлайном.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий