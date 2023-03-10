У «Нового Орлеана» была договоренность с российским игроком о выборе на драфте. Клуб не сдержал обещания

, отец атакующего защитника «Басконии» Павла Савкова, прокомментировал ситуацию, сложившуюся на драфте 2022 года.

Ведущий программы «Взял Мяч» Владимир Спивак задал вопрос: «Насколько мне известно, вы приняли решение выставляться на драфт НБА 2022 года не случайно. По моей информации, была определенная договоренность с « » о том, что игрока выберут на драфте. Как Паша отреагировал на эту ситуацию?»

Баскетболист из России не был выбран ни одной из команд, принял решение продолжить карьеру в системе «Басконии».

«Договоренность была. Мы с сыном общались до драфта и приняли решение выставлять кандидатуру, хотя были предпосылки, что его не выберут. Он месяц провел в Далласе, готовился, серьезно подошел к вопросу. На произошедшее Паша отреагировал спокойно, с иронией», – сказал бывший защитник ЦСКА.