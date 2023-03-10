У «Нового Орлеана» была договоренность с российским игроком о выборе на драфте. Клуб не сдержал обещания

Теги Алексей Савков Новый Орлеан НБА Павел Савков Баскетбол

Алексей Савков, отец атакующего защитника «Басконии» Павла Савкова, прокомментировал ситуацию, сложившуюся на драфте НБА 2022 года.

Ведущий программы «Взял Мяч» Владимир Спивак задал вопрос: «Насколько мне известно, вы приняли решение выставляться на драфт НБА 2022 года не случайно. По моей информации, была определенная договоренность с «Новым Орлеаном» о том, что игрока выберут на драфте. Как Паша отреагировал на эту ситуацию?»

Баскетболист из России не был выбран ни одной из команд, принял решение продолжить карьеру в системе «Басконии».

«Договоренность была. Мы с сыном общались до драфта и приняли решение выставлять кандидатуру, хотя были предпосылки, что его не выберут. Он месяц провел в Далласе, готовился, серьезно подошел к вопросу. На произошедшее Паша отреагировал спокойно, с иронией», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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10 комментариев

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banderos
Ответ Александр Горлов
То ли дело с русскими, правда?) Они друг друга не обманывают как известно
Видимо, прикол про "русского" Куйбышева мимо кого-то все-таки прошел
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Кирилл
Ответ ruprekht
Да уж, странно что не взяли на драфте игрока который в чемпе Испании играет по 5 минут и набирает в среднем по 1 очку. Ирония тут действительно нужна
Я, конечно, не сравниваю, но где играл Яннис когда его драфтовали ? - Во второй греческой лиге со статистикой 9.5 очков, 5 подборов и 1.4 передачи в среднем за 22.5 минуты на паркете.

И ведь в какого игрока превратился когда ему доверились и прокачали.
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Archer_Great
Ответ Александр Горлов
То ли дело с русскими, правда?) Они друг друга не обманывают как известно
конечно, ви таки не смотрели Брат-2?)
+4
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Брэд Либил
Ответ ruprekht
Да уж, странно что не взяли на драфте игрока который в чемпе Испании играет по 5 минут и набирает в среднем по 1 очку. Ирония тут действительно нужна
так говоришь, будто европейцев с похожей статистикой никогда не драфтовали
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Александр Горлов
Ответ Алексей Ильин
Чему удивляться то, договоренность на словах с америкосами, уже сама фраза сюр
То ли дело с русскими, правда?) Они друг друга не обманывают как известно
+6
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CvlrXXI
Ответ ruprekht
Да уж, странно что не взяли на драфте игрока который в чемпе Испании играет по 5 минут и набирает в среднем по 1 очку. Ирония тут действительно нужна
Очевидный факт неприкрытой русофобии, аштрисёт
+2
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Максим Макеев
а где информация именно про орлеан?
он даже тренился в далласе 🙃
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Алексей Ильин
Чему удивляться то, договоренность на словах с америкосами, уже сама фраза сюр
+6
-8
-2
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ruprekht
Да уж, странно что не взяли на драфте игрока который в чемпе Испании играет по 5 минут и набирает в среднем по 1 очку. Ирония тут действительно нужна
+19
-6
+13
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Abdulla
Папишвили обещал жениться на ней, склонил её к сожительству, однако обещания своего не сдержал. Е.К. Мизандари с базы уволилась.
+8
-2
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