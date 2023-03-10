У «Нового Орлеана» была договоренность с российским игроком о выборе на драфте. Клуб не сдержал обещания
Алексей Савков, отец атакующего защитника «Басконии» Павла Савкова, прокомментировал ситуацию, сложившуюся на драфте НБА 2022 года.
Ведущий программы «Взял Мяч» Владимир Спивак задал вопрос: «Насколько мне известно, вы приняли решение выставляться на драфт НБА 2022 года не случайно. По моей информации, была определенная договоренность с «Новым Орлеаном» о том, что игрока выберут на драфте. Как Паша отреагировал на эту ситуацию?»
Баскетболист из России не был выбран ни одной из команд, принял решение продолжить карьеру в системе «Басконии».
«Договоренность была. Мы с сыном общались до драфта и приняли решение выставлять кандидатуру, хотя были предпосылки, что его не выберут. Он месяц провел в Далласе, готовился, серьезно подошел к вопросу. На произошедшее Паша отреагировал спокойно, с иронией», – сказал бывший защитник ЦСКА.
И ведь в какого игрока превратился когда ему доверились и прокачали.
он даже тренился в далласе 🙃