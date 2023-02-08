«Рэпторз», «Пеликанс» и «Вулвз» претендуют на Боунса Хайлэнда

Теги возможные переходы Денвер Миннесота Новый Орлеан Торонто НБА Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Боунс Хайлэнд входит в сферу интересов нескольких команд НБА.

По информации обозревателя Denver Post Майка Сингера, перед дедлайном на игрока претендуют «Торонто», «Новый Орлеан» и «Миннесота».

Хайлэнд недоволен количеством игрового времени. По слухам, у разыгрывающего конфликт с тренерами «Наггетс». Клуб выставил 22-летнего баскетболиста на обмен.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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