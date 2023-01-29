Трэй Янг обошел Мэджика Джонсона по количеству матчей с 30 очками и 10 передачами

Теги Мэджик Джонсон Атланта Клипперс НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг обошел легендарного Мэджика Джонсона по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами.

24-летний игрок записал на свой счет 59-й матч и поднялся на 7-е место в истории НБА по этому показателю. Рекордсменом является Оскар Робертсон (227).

Янг набрал 31 очко и сделал 10 передач в субботнем матче против «Клипперс» (113:120). Также на его счету 5 подборов и 1 перехват.

 Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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