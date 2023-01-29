Трэй Янг обошел Мэджика Джонсона по количеству матчей с 30 очками и 10 передачами

Разыгрывающий «Атланты» обошел легендарного по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами.

24-летний игрок записал на свой счет 59-й матч и поднялся на 7-е место в истории по этому показателю. Рекордсменом является Оскар Робертсон (227).

Янг набрал 31 очко и сделал 10 передач в субботнем матче против « » (113:120). Также на его счету 5 подборов и 1 перехват.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн