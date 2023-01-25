«Кингз» и Монте Макнэр договорились о продлении контракта

«Сакраменто» и генеральный менеджер клуба Монте Макнэр договорились о продлении контракта, сообщает ESPN.com.

По словам источников, «Кингз» также работают над подписанием нового соглашения с помощником генерального менеджера Уэсом Уилкоксом.

Трехлетний контракт Макнэра истекает по окончании сезона-2022/23.

«Кингз», которые не участвовали в последних 16 розыгрышах плей-офф, сейчас находятся на 3-м месте в Западной конференции с результатом 27-19.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»