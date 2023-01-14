Бенджамин-Павел Дуду: «Минск» провел первый этап сезона Лиги ВТБ не так, как хотелось бы»

Форвард « » рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Завершается первый этап регулярного чемпионата лиги ВТБ. К сожалению, не удалось его провести как хотелось бы. И каждая игра для нас как шанс доказать себе, что мы можем быть конкурентоспособными и побеждать. В настрое команды не сомневаюсь, и уверен, что каждый готов выходить и биться», – заявил Дуду.

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