Ростислав Вергун: «Эффективность «Минска» составила 33 против 104 у «Астаны»

Теги Минск Единая лига ВТБ Астана Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун остался недоволен действиями команды в матче Единой лиги ВТБ против «Астаны» (48:77).

«Поздравляю соперника, они были очень хорошо готовы к сегодняшнему матчу, играли качественно как в защите, так и в нападении. Цифры говорят сами за себя: эффективность наших действий на всю команду составила 33 против 104 у соперника. На 10 передач мы умудрились сделать 20 потерь, промазали уйму свободных бросков. Поэтому рассчитывать на какой-то положительный результат с такой игрой, наверное, не стоит», – заявил Вергун.

«Астана» одержала четвертую победу в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. «Минск» выиграл только один матч из 20 и находится на последнем 12-м месте в турнирной таблице.

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