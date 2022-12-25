Джимми Батлер – об очередной травме: «Обидно. Представляю, что чувствуют партнеры по команде и тренеры»

Теги травмы Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер выразил недовольство по поводу очередной травмы.

«Черт возьми, это моя вина. Я то играю, то не играю, это отстой. Но я не специально это делаю, разумеется. Обидно.

Представляю, что чувствуют партнеры по команде и тренеры, что чувствует тренер Пэт. Но я хочу играть, честно. Думаю, что могу помочь команде. Я знаю, что могу помочь. Я разберусь со всем, и мы проведем серию побед», – сказал Батлер.

Батлер был вынужден досрочно завершить матч против «Индианы» (108:111) из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы

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1 комментарий

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xamer 9
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Интересно, почему он называет тренером Пэта, а не Споэльстру?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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