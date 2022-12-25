Джимми Батлер – об очередной травме: «Обидно. Представляю, что чувствуют партнеры по команде и тренеры»

Форвард « » Джимми Батлер выразил недовольство по поводу очередной травмы.

«Черт возьми, это моя вина. Я то играю, то не играю, это отстой. Но я не специально это делаю, разумеется. Обидно.

Представляю, что чувствуют партнеры по команде и тренеры, что чувствует тренер Пэт. Но я хочу играть, честно. Думаю, что могу помочь команде. Я знаю, что могу помочь. Я разберусь со всем, и мы проведем серию побед», – сказал Батлер.

Батлер был вынужден досрочно завершить матч против «Индианы» (108:111) из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы