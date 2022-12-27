Ксения Левченко – о награде MVP «Финала четырех» Кубка России: «В важных играх ощущаю себя по-другому»

Разыгрывающая УГМК Ксения Левченко прокомментировала выступление в финальном матче Кубка России-2022 против МБА (75:70).

Левченко была признана MVP «Финала четырех» Кубка. В решающей встрече она набрала 20 очкови 7 передач.

«В этот день у меня пошел бросок. Я люблю такие игры, когда все стоит на кону. Сразу чувствуется уровень и ответственность. К ним нужно подговить себя лучше.

Я в протоколе смотрю только на две цифры – передачи и потери. И когда ты отдаешь 10 раз, но при этом совершаешь 8 ошибок – это очень плохо. В финале показатели получились неплохими – 7 и 1. Хотя забивать мне тоже нравится.

В важных играх ощущаю себя по-другому. В таких матчах чувствую уверенность. Никогда не возникает дрожи – перед обычными играми случается, но она уходит во время разминки. Знала, зачем мы приехали в Сыктывкар и что нужно сделать для победы», – сказала Левченко.

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