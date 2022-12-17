НБА всерьез рассматривает Мехико при расширении

Теги Майами Сан-Антонио НБА G-лига Мехико-Сити Капитанес Баскетбол

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум заявил, что Мехико необходимо рассматривать в качестве серьезного кандидата при расширении лиги.

Также Тейтум отметил успех проекта по созданию  клуба G-лиги «Мехико Сити Капитанес».

«Команды G-лиги из США и Канады уже приезжают туда. Таким образом, мы сможем понять, как команда сможет функционировать на этом рынке и как отреагируют местные болельщики. Пока все проходит отлично», – сказал Тейтум.

В столице Мексики уже не первый год проводятся отдельные матчи НБА. Сегодня ночью там сыграют «Сан-Антонио» и «Майами».

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6 комментариев

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BananaMama
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Кстати, Тоскано-Андерсон наверняка мечтает, чтобы успели расширить лигу, пока он играет. Если к тому моменту еще будет играть - 99% что символическим первым подписанием клуба станет именно он
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BananaMama
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Отличная идея.
Кстати, не понимаю опасений, что игроки будут как огня бояться быть выбранными на драфте или обменянными в клуб из Мехико. С точки зрения развлечений, chicas и прочих факторов для молодого миллионера уж всяко лучше Нью-Орлеанов и Шарлоттов, откуда все бегут при первой возможности
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Александр Горлов
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Ответ Мурзин Ринат
Помню во времена похода Джордана за 6 гайками, лига увеличилась, и все сильные и более менее ролевики были разбросаны по командам ещё сильнее и стало куча временно мусорных команд! И наблюдая сейчас за 8-10 явно стабильно сливающими командами, расширение это плохо с точки зрения соревновательной части, но выгодно экономически
8-10? На востоке вижу 3 или 4, на западе ровно две)
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darkdante
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Представляю трибуны Мехико с кричалками «Эй гринго»
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Мурзин Ринат
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Помню во времена похода Джордана за 6 гайками, лига увеличилась, и все сильные и более менее ролевики были разбросаны по командам ещё сильнее и стало куча временно мусорных команд! И наблюдая сейчас за 8-10 явно стабильно сливающими командами, расширение это плохо с точки зрения соревновательной части, но выгодно экономически
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-1
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Артем Андреев
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Ждëм комментарий по этому поводу от легенды спортса Эдуардо Нахера.
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