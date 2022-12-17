НБА всерьез рассматривает Мехико при расширении
Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум заявил, что Мехико необходимо рассматривать в качестве серьезного кандидата при расширении лиги.
Также Тейтум отметил успех проекта по созданию клуба G-лиги «Мехико Сити Капитанес».
«Команды G-лиги из США и Канады уже приезжают туда. Таким образом, мы сможем понять, как команда сможет функционировать на этом рынке и как отреагируют местные болельщики. Пока все проходит отлично», – сказал Тейтум.
В столице Мексики уже не первый год проводятся отдельные матчи НБА. Сегодня ночью там сыграют «Сан-Антонио» и «Майами».
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Кстати, не понимаю опасений, что игроки будут как огня бояться быть выбранными на драфте или обменянными в клуб из Мехико. С точки зрения развлечений, chicas и прочих факторов для молодого миллионера уж всяко лучше Нью-Орлеанов и Шарлоттов, откуда все бегут при первой возможности