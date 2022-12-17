НБА всерьез рассматривает Мехико при расширении

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум заявил, что Мехико необходимо рассматривать в качестве серьезного кандидата при расширении лиги.

Также Тейтум отметил успех проекта по созданию клуба G-лиги «Мехико Сити Капитанес».

«Команды G-лиги из США и Канады уже приезжают туда. Таким образом, мы сможем понять, как команда сможет функционировать на этом рынке и как отреагируют местные болельщики. Пока все проходит отлично», – сказал Тейтум.

В столице Мексики уже не первый год проводятся отдельные матчи НБА. Сегодня ночью там сыграют « » и « ».

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