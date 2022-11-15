Джейшон Тэйт вернется на площадку не раньше, чем через 2 недели

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы левого голеностопа.

Как сообщил главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас, Тэйт по-прежнему испытывает болевые ощущения и пропустит 2-3 недели до следующего обследования.

В нынешнем сезоне форвард провел только три матча, набирая в среднем 8,3 очка, 4,3 подбора, 3,3 передачи и 1 перехват. Минувшим летом он подписал новый 3-летний контракт на 20,7 миллиона долларов с опцией команды на сезон-2024/25.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога