Зак Лавин – о 20 очках в 4-й четверти: «Просто возвращаюсь к привычному ритму»
Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин прокомментировал результативное выступление в матче против «Бруклина» (108:99).
Лавин набрал 20 очков в четвертой четверти и завершил встречу с 29 очками, 5 передачами, 4 подборами.
«Я уже несколько матчей чувствую себя хорошо. Просто возвращаюсь к привычному ритму. Иногда это все, что мне нужно. Я провел уже пятый матч. Чувствую себя все лучше и лучше с каждой игрой. Рад, что мы одержали победу», – признался Лавин.
27-летний баскетболист недавно завершил восстановление после операции на левом колене, которую перенес в межсезонье.
На старте регулярного чемпионата он набирает 23,8 очка, 3,8 передачи и 3,2 подбора в среднем за матч.
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