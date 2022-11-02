Зак Лавин – о 20 очках в 4-й четверти: «Просто возвращаюсь к привычному ритму»

Атакующий защитник прокомментировал результативное выступление в матче против (108:99).

Лавин набрал 20 очков в четвертой четверти и завершил встречу с 29 очками, 5 передачами, 4 подборами.

«Я уже несколько матчей чувствую себя хорошо. Просто возвращаюсь к привычному ритму. Иногда это все, что мне нужно. Я провел уже пятый матч. Чувствую себя все лучше и лучше с каждой игрой. Рад, что мы одержали победу», – признался Лавин.

27-летний баскетболист недавно завершил восстановление после операции на левом колене, которую перенес в межсезонье.

На старте регулярного чемпионата он набирает 23,8 очка, 3,8 передачи и 3,2 подбора в среднем за матч.

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