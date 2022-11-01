УНИКС начал сезон Лиги ВТБ с 7-0, это новый рекорд клуба

УНИКС отметился историческим достижением на старте сезона-2022/23 лиги ВТБ.

Победа над (95:76) стала для казанцев седьмой в нынешнем розыгрыше турнира. При этом команда по-прежнему не потерпела ни одного поражения.

Старт 7-0 является лучшим результатом в истории . Клуб делит первое место в таблице Лиги ВТБ с , который также выиграл все матчи в начале сезона.

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