УНИКС начал сезон Лиги ВТБ с 7-0, это новый рекорд клуба
УНИКС отметился историческим достижением на старте сезона-2022/23 Единой лиги ВТБ.
Победа над «Автодором» (95:76) стала для казанцев седьмой в нынешнем розыгрыше турнира. При этом команда по-прежнему не потерпела ни одного поражения.
Старт 7-0 является лучшим результатом в истории УНИКСа. Клуб делит первое место в таблице Лиги ВТБ с ЦСКА, который также выиграл все матчи в начале сезона.
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