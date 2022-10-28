Медиадиректор Единой лиги ВТБ: «МБА – это новичок, которого мы все давно заслуживали»

Медиадиректор Единой Лиги ВТБ Максим Абрамов в эфире «МБА шоу» во ВКонтакте рассказал, чем дебютант лиги МБА выделяется среди остальных команд.

«Все команды Единой лиги ВТБ начали сезон, как будто с чистого листа, но МБА выделяется за счет эмоций, молодых руководителей, инспекций перед началом турнира.

МБА – это школьник за партой, который тянет руку и хочет отвечать на каждый вопрос первым. Кто пригласил больше всего болельщиков? Мы! Кто лучше всех стартовал? Мы!

МБА – это тот новичок, которого мы все давно заслуживали», – заявил Максим Абрамов.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!