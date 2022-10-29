Велимир Перасович: «При определенных раскладах МБА могла одержать больше побед»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович похвалил МБА после победы над московской командой в гостевом матче Лиги ВТБ (97:81).

«Мы играли против очень хорошего соперника, три четверти прошли практически при равном счете. В заключительные 10 минут показали отличную игру в нападении, особенно нам помог Джален Рейнольдс.

Еще раз хочу отметить соперника — уверен, при определенных раскладах МБА могла одержать больше побед, чем есть сейчас. Это очень хорошая команда», – сказал Перасович.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!