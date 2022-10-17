«Портленд» и Нассир Литтл продлят контракт на 4 года и 28 млн

и форвард (22 года, 196 см) договорись о продлении контракта на четыре года, за которые игрок заработает 28 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Литтл был выбран «Блэйзерс» под 25-м номером на драфте 2019 года.

В январе 2022 года форвард перенес операцию по поводу разрыва суставной губы левого плечевого сустава и пропустил вторую половину сезона. По информации Воджнаровски, игрок полностью восстановился от травмы.

Литтл прогрессировал по ходу сезона-2021/22. В январских матчах он набирал 13,1 очка, 7,5 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру при 40,0% из-за дуги. В 42 матчах сезона Литтл набирал по 9,8 очка и 5,6 подбора.

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