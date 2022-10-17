«Миннесота» не планирует продлевать контракт с Д’Анджело Расселлом

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Миннесота» не ведет переговоры о продлении контракта с защитником Д’Анджело Расселлом (26 лет, 193 см).

По мнению журналиста, Дэррена Вулфсона, представители игрока обращались к «Тимбервулвс» с предложением обсудить продление, но клуб отказался.

В прошлом сезоне 26-летний Расселл набирал за «Миннесоту» 18,1 очка, 7,1 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч.

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