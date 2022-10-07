Адриатическая лига. «Сплит» – «Цедевита-Олимпия»
Сегодня в матче регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Сплит» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 18.00
Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Морнар Бар Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Мега Сербия – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1, Скопье Северная Македония - 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Студентски Центар Черногория – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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