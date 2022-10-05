Игорь Знаменский: «Дончич не вывозит уровень топ-5 игроков НБА»

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский не считает, что разыгрывающий «Далласа» входит в пятерку лучших игроков НБА.

«Просто кто-то хочет играть на новом уровне, а кто-то – нет. Лука Дончич, такой фантастический игрок, хоть в каком-то компоненте занимает высокое место в лиге? По атакующей эффективности он 95-й. Соотношение передач к потерям чудовищное – хуже, чем у Расселла Уэстбрука.

Его команда выигрывает гораздо больше матчей с ним, чем без него, или играет на другом уровне, когда он садится на скамейку? Речь именно про то, что Лука не вывозит уровень топ-5 игроков НБА.

Он фантастический человек, который создает трипл-дабл с 30 очками в среднем за матч, но это пока максимум. У него нет мотивации стать лучше, и в этом как раз моя претензия. Я не могу поставить в топ-5 игрока, который не готов сделать следующий шаг. По крайней мере, пока.

Я надеюсь, что поражение на чемпионате Европы, поражение в финале конференции от «Голден Стэйт» – это все будет для него мотивацией, чтобы стать лучше. Пока он этого не делает», – заявил Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

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