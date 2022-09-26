Джимми Батлер: «У меня нет наращенных волос, не понимаю, о чем вы»

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Форвард «Майами» Джимми Батлер ответил на вопрос журналиста, оставит ли он свои «наращенные волосы» в новом сезоне.

«У меня нет наращенных волос, не понимаю, о чем вы.

Кто знает. Я пробую разные стили, вот полностью сбрил бороду, по-моему, выглядит мило. Не знаю, не думал об этом. Я просто прикалываюсь, чтобы позлить интернет, и у меня получается», – сказал Батлер.

В интервью Тэйлор Брукс Батлер признался, что ему придется избавиться от дредов в регулярном чемпионате.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы

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